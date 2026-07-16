Üniversite eğitimini yarıda bırakan veya çeşitli nedenlerle okulla ilişiği kesilen öğrenciler için af kapısı yeniden aralanıyor. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundaki onay aşamasını tamamladı. Öğrenci affının yanı sıra 48 üniversiteye yeni kadro açılmasını ve Kahramanmaraş'taki üniversitelerin yapısal dönüşümünü içeren paket eğitim dünyasında köklü değişiklikler getirecek.

ÖĞRENCİ AFFI ÇIKTI MI, SÜREÇ HANGİ AŞAMADA?

Komisyonda kabul edilen teklif henüz yasalaşmadı. Yasanın yürürlüğe girmesi için TBMM Genel Kurulunda görüşülerek onaylanması gerekiyor. Genel Kurul aşamasını geçen düzenleme Cumhurbaşkanı'nın imzasına gidecek ve Resmi Gazete'de yayımlandığı gün resmen yürürlüğe girecek.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSAYACAK, ŞARTLARI NELER?

Eğitimine ara veren veya üniversiteden atılan kişiler yasanın kendi durumlarını kapsayıp kapsamadığını araştırıyor. Tasarı metninde şu an için kimlerin aftan yararlanacağı, hangi tarihler arasında ilişiği kesilenlerin başvuru yapacağı ve istisnai durumlar yer almıyor. Affın kesin kapsamı, başvuru şartları ve kimlerin dışarıda kalacağı TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında eklenecek maddelerle netleşecek.

48 ÜNİVERSİTEYE HANGİ AKADEMİK KADROLAR AÇILACAK?

Yasa teklifi öğrenci affıyla birlikte üniversitelerdeki akademik personel açığını kapatmayı hedefliyor. Araştırma görevlisi kadrolarının tıpta uzmanlık eğitimi kontenjanlarına kaydırılması nedeniyle oluşan açığı telafi etmek için 48 üniversiteye yeni kontenjanlar veriliyor. Yasa çıktığında bu kurumlara profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlisi kadroları ihdas edilecek.

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİNİN ADI DEĞİŞECEK Mİ?

Tasarı Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinin adını "İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" olarak değiştiriyor. Kurumu bilim ve teknoloji odaklı bir yapıya kavuşturmak isteyen kanun koyucu, akademik birimleri baştan aşağı yeniliyor. Yeni üniversitenin bünyesinde Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri, Fen, TUSAŞ Havacılık ve Uzay Bilimleri, Elbistan İşletme fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu faaliyet gösterecek. Eski isme yapılan tüm hukuki atıflar yeni üniversiteye yapılmış sayılacak.

HANGİ FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR DEVREDİLECEK?

İsim ve vizyon değişikliği sonrası şehirdeki iki üniversite arasında devir işlemleri başlıyor. İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesindeki İletişim ve Turizm fakülteleri ile Elbistan, Türkoğlu ve Onikişubat meslek yüksekokulları doğrudan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine geçiyor. Mükerrerliği önlemek amacıyla İslami İlimler, Sağlık Bilimleri ve İnsan ve Toplum Bilimleri fakülteleri Sütçü İmam Üniversitesindeki aynı birimlerle birleşiyor. Sütçü İmam Üniversitesi bünyesindeki Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri enstitüleri ise kapanıyor ve yerini tek bir çatı altında toplanan Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bırakıyor.