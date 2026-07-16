Yeni yönetmelikle birlikte sokakların güvenliğini sağlayacak bekçilerin taşıması gereken temel kriterler kesinleşti. Adayların başvuru aşamasında karşılayacağı askerlik, ikamet süresi ve adli sicil gibi zorunlu koşullar netlik kazandı. Gözler şimdi Emniyet Genel Müdürlüğünün personel ihtiyacına göre şekillenecek ilana kilitlendi. Açılacak kadro sayısı ve müracaat tarihleri kurumun yapacağı bu duyuruyla ortaya çıkacak.

2026 BEKÇİ ALIMI İÇİN RESMİ İLAN YAYIMLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü yeni yıla ilişkin henüz resmi bir bekçi alımı duyurusu yayımlamadı. Çarşı ve mahalle bekçisi kadrolarına bu yıl kaç kişinin yerleşeceği şu an için bilinmiyor. Kurum alım kararı aldığında tüm kontenjanları ve süreci kendi resmi kanallarından duyuracak.

2026 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İçişleri Bakanlığı bekçilerin mesleki standartlarını belirleyen yönetmeliği güncelledi. Kurallara göre başvuracak erkek adayların askerlik hizmetini fiilen bitirmesi gerekiyor. Kişilerin kadro açılan ilin sınırları içinde en az bir yıldır aralıksız yaşıyor olması şartı aranıyor.

Adayların belirli suçlardan ceza almaması ve kamu haklarından mahrum bırakılmaması isteniyor. Silahlı görev yapmaya bedensel veya hukuki engeli bulunmayan kişiler sürece katılabiliyor. Yönetmelik, adayların başvuru yaptığı gün itibarıyla herhangi bir siyasi partiye üye olmamasını da zorunlu kılıyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yetkili kurumlar resmi ilanı yayımlamadığı için başvuru tarihleri henüz belirsizliğini koruyor. Emniyet Genel Müdürlüğü süreci başlattığında yaş sınırı, mezuniyet derecesi ve fiziki yeterlilik gibi sınav koşullarını kamuoyuyla paylaşacak. Adaylar istenen evrakları ve sınav takvimini bu resmi kılavuz aracılığıyla öğrenecek.