Ev temizliğinde uzun yıllardır ilk tercih edilen ürünlerden biri çamaşır suyu olsa da, yoğun kokusu ve yanlış kullanımda oluşturabileceği riskler nedeniyle farklı alternatifler öne çıkıyor. Son dönemde özellikle oksijenli su ile temizlik yöntemi yeniden ilgi görüyor. Hidrojen peroksit olarak da bilinen bu ürün, belirli yüzeylerde etkili dezenfeksiyon sağlayabilmesi ve kalıntı bırakmayan yapısıyla dikkat çekiyor. Ancak uzmanlar, her yüzey için uygun olmadığını ve doğru konsantrasyonda kullanılmasının önem taşıdığını hatırlatıyor.

Oksijenli su neden temizlikte tercih ediliyor

Hidrojen peroksit, su molekülüne ek bir oksijen atomu içeren kimyasal yapısıyla biliniyor. Bu yapı sayesinde organik kirler ve birçok mikroorganizma üzerinde oksidasyon yoluyla etki gösterebiliyor. Evlerde yaygın olarak satılan yüzde 3'lük oksijenli su çözeltileri, uygun şekilde kullanıldığında banyo, mutfak ve bazı sert yüzeylerin temizliğinde değerlendirilebiliyor.

Ürünün öne çıkan avantajlarından biri, parçalandığında geride büyük ölçüde su ve oksijen bırakması. Bu nedenle yoğun klor kokusu oluşturmuyor. Özellikle havalandırması yetersiz alanlarda temizlik yaparken daha konforlu bir kullanım sunabiliyor. Bununla birlikte, hidrojen peroksit de kimyasal bir üründür ve gözle temasından kaçınılmalı, çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.

Çamaşır suyu ile oksijenli su arasındaki farklar

Çamaşır suyu güçlü bir dezenfektandır ve doğru kullanıldığında pek çok mikroorganizmaya karşı etkilidir. Ancak yanlış ürünlerle karıştırılması halinde sağlığa zararlı gazlar açığa çıkarabilir. Özellikle sirke, tuz ruhu veya amonyak içeren ürünlerle birlikte kullanılmaması büyük önem taşır.

Oksijenli su ise bazı yüzeylerde leke giderme ve hijyen sağlamada etkili bir alternatif olarak öne çıkıyor. Beyaz tekstillerde oluşan bazı lekelerin giderilmesinde, kesme tahtalarının temizliğinde ve küf oluşumunun görüldüğü belirli alanlarda tercih edilebiliyor. Buna karşın doğal taşlar, hassas kumaşlar ve renkli yüzeylerde kullanmadan önce küçük bir bölgede test yapılması öneriliyor.

Her iki ürünün de kullanım amacı farklıdır. Bu nedenle biri diğerinin her koşulda yerine geçebilecek "mucize" bir çözüm olarak değerlendirilmemelidir.

Karbonat ve oksijenli su birlikte kullanılabilir mi

Ev temizliği önerilerinde sıkça dile getirilen yöntemlerden biri karbonat ile oksijenli suyu birlikte kullanmak. Özellikle derz araları, lavabo çevresi ve bazı inatçı lekelerde bu ikili tercih edilebiliyor.

Uygulama öncesinde yüzeye ince bir tabaka karbonat serpilebilir. Ardından düşük konsantrasyonlu oksijenli su uygulandığında köpürme görülebilir. Bu reaksiyon kirlerin gevşemesine yardımcı olabilir. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra yumuşak bir fırça ile yüzey temizlenip bol suyla durulanabilir.

Yine de her yüzey aynı dayanıklılığa sahip değildir. Ahşap, doğal taş ve renkli malzemelerde bu yöntemi uygulamadan önce görünmeyen küçük bir noktada deneme yapılması olası renk değişimlerinin önüne geçebilir.