Gece sıcağında rahat uyumak isteyenler için ilk adım, yatak odasının serin kalmasını sağlamak. Uzmanlar, klima kullanılan ortamlarda sıcaklığın gereğinden fazla düşürülmesi yerine 18 ila 22 derece arasında tutulmasını öneriyor. Bu aralık, hem vücudun doğal ısı dengesini koruyor hem de uykuya geçiş sürecini kolaylaştırıyor.

Klima bulunmayan evlerde ise akşam saatlerinde pencerelerin açılmasıyla çapraz hava akımı oluşturulması etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Vantilatörün pencereye doğru yerleştirilmesi de içeride biriken sıcak havanın dışarı atılmasına yardımcı olabiliyor. Bunun yanında kalın ve sentetik nevresimler yerine pamuklu, hafif ve nefes alabilen kumaşların tercih edilmesi, gece boyunca oluşan terlemeyi azaltarak uyku konforunu artırabiliyor.

Yatmadan önce yapılan bazı alışkanlıklar uykuyu zorlaştırabiliyor

Uzmanlara göre sıcak yaz gecelerinde yalnızca oda koşulları değil, yatmadan önce yapılan tercihler de uyku kalitesini doğrudan etkiliyor. Özellikle ağır yemekler tüketmek, yoğun egzersiz yapmak ve kafein içeren içecekler tüketmek vücut sıcaklığını yükselttiği için uykuya dalma süresi uzayabiliyor.

Bunun yerine yatmadan önce alınacak ılık bir duş, vücudun ısı dengesinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Duş sonrasında vücut sıcaklığının yavaş yavaş düşmesi, beynin uyku zamanının geldiğini daha kolay algılamasını sağlayabiliyor. Böylece kişi daha kısa sürede uykuya geçebiliyor.

Elektronik cihazlar ve uyku düzeni de büyük rol oynuyor

Sıcak havalarda kaliteli uyku için dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise elektronik cihaz kullanımı. Telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarından yayılan mavi ışık, uyku hormonu olarak bilinen melatoninin salgılanmasını geciktirebildiği için uzmanlar bu cihazların yatmadan en az 30 dakika önce bırakılmasını tavsiye ediyor.

Ayrıca her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmak, yatak odasını mümkün olduğunca karanlık tutmak ve gün boyunca yeterli miktarda su tüketmek de yaz gecelerinde daha kaliteli uyku için önerilen yöntemler arasında bulunuyor. Bu basit alışkanlıklar, hem uykuya dalmayı kolaylaştırıyor hem de gece boyunca daha kesintisiz bir dinlenme sağlayabiliyor.