Son Mühür- Bugün öğlen saatlerinde Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verilmiş ve iddialara göre; hakkında gözaltı kararı çıkan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in yurtdışına çıkmak üzere havalimanına gittiği, Almanya yönünde bilet aldığı, ancak yurt dışı yasağını öğrenince evine döndüğü, telefonlarını kapatarak İzmir yönünde yola çıktığı ve az önce Bursa ilinde gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Konuya ilişkin ilk açıklamayı yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan soruşturmaya dair çok çarpıcı detaylar geldi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddiaların ardından yargı kanadından gelen bu ilk resmi bilgilendirmede, dernek hesapları ve bağışların kullanımına ilişkin çok ağır suçlamalar yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin resmi açıklama:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Ahbap Derneği yetkilileri hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; dernek adına toplanan deprem bağışlarının yurt dışına çıkarıldığı, amacı dışında kullanıldığı ve bazı şüphelilerin şahsi hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı yönündeki iddialar üzerine incelemeler derinleştirilmiştir.

Yapılan finansal analizler ve incelemeler neticesinde; Haluk Levent’in farklı kişilere ait hesapları aktif olarak kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı olduğu ve söz konusu hesaba Ahbap Derneği hesaplarından yaklaşık 120 milyon TL para aktarımı yapıldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, Haluk Levent tarafından kullanıldığı belirlenen ve dernek kurucularından Alper Çelik’e ait olan hesaplar üzerinden 2020-2026 yılları arasında toplamda 990 milyon TL tutarında yasal bahis oynandığı ve bu işlemler neticesinde yaklaşık 390 milyon TL tutarında bir finansal kayıp oluştuğu yönünde ciddi bulgulara ulaşılmıştır.

Hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan şüphelinin, yapılan fiziki ve teknik takipler neticesinde yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu değerlendirilmiş, bu doğrultuda gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında operasyon ve yakalama süreci ivedilikle başlatılmıştır."

Başsavcılık yetkilileri, yürüttülen soruşturmanın sadece finansal transferlerle sınırlı kalmadığını, işin içinde çok büyük bir gayrimenkul vurgununun da yer aldığını belirterek açıklamayı şu çarpıcı ifadelerle sürdürdü:

"60 milyon dolarlık gayrimenkul mağduriyeti iddiası"

"Yine Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen farklı bir soruşturma dosyasında; dernek ismi ve bağış vaatleri kullanılarak mağdur edilen şahıslardan gayrimenkul devirleri alındığı, ilk aşamada Yeliz Kaya adına tescil ettirilen bu taşınmazların daha sonra iz kaybettirmek amacıyla üçüncü şahıslar üzerine geçirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 60 milyon dolar değerinde bir mağduriyet oluşturulduğu öne sürülmektedir.

Toplanan tüm deliller, dernek hesaplarındaki meblağların organize bir şekilde şahsi hesaplara aktarıldığını, derneğe ait veya dernek adı kullanılarak edinilen bazı gayrimenkullerin şüpheliler adına tescil edildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Deprem bağışlarının şahsi hesaplara aktarılması, bu kaynaklarla bahis oynanması ve paranın üçüncü kişilere yönlendirilmesi suçlamaları doğrultusunda adı geçen şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanmış olup soruşturma titizlikle devam etmektedir."