Safiye Soyman’dan Fatih Ürek’e duygu dolu mesaj!

Son Mühür/ Merve Turan- Ünlü sanatçı, Fatih Ürek’le birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:





“Canım Fatih’im, hayat dolu melek kalplim. Senin uyanmanı bekliyoruz, bütün dualarım seninle.” Safiye Soyman’ın bu sözleri, hem sanat camiasında hem de hayranları arasında derin bir duygusal etki yarattı.

Geçtiğimiz yıl büyük bir acı yaşamıştı

Safiye Soyman, 2024 yılının Temmuz ayında oğlu Harun Akaröz’ü kaybederek büyük bir evlat acısı yaşamıştı.



24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden Harun Akaröz’ün vefatı, Soyman’ı derinden sarsmıştı. Ünlü sanatçı, oğlunu gözyaşları içinde toprağa vermiş ve “Allah kimseye evlat acısı vermesin” sözleriyle acısını dile getirmişti.

“Oğlumu ellerimle yıkadım”

Soyman, o dönem yaptığı açıklamada yaşadığı acıyı şu sözlerle anlatmıştı:

“Allah kimseye evlat acısı vermesin. Üzerine bir sinek konsun istemezdim. Oğlum çekimden geldikten bir hafta sonra vefat etti. Sanki beni bekliyormuş. Oğlumu ellerimle yıkadım, çocuğum nurlar içinde gitti.”

“Annemi babamı kaybettim ama evlat başkaymış”

Safiye Soyman, kısa süre önce katıldığı bir YouTube programında oğlu Harun’dan bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı. “Ben her gün ölüyorum. Annemi babamı kaybettim ama evlat başkaymış. Ağlayan kadına iş vermezler diye hep içime attım.” sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

Faik Öztürk yalnız bırakmadı

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz aylarda Bodrum’a giderek oğlu Harun’un mezarını ziyaret etti. Zor günlerinde en büyük destekçisi olan Faik Öztürk de Soyman’ı bu anlamlı ziyarette yalnız bırakmadı. Soyman, hem oğluna duyduğu özlemi hem de dostu Fatih Ürek için ettiği dualarla sevenlerinin yüreğini bir kez daha burktu.