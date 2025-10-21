Son Mühür- İSTİNDER öncülüğünde düzenlenen zirve, kadınların farklı alanlardaki başarı hikâyelerini bir araya getirdi. Etkinlikte Demet Sabancı Çetindoğan, Cem Ciritci, Sena Suerdem Camcı ve milli para yüzücü Defne Kurt gibi isimler de yer aldı.

Panelde sahne alan Ebru Yaşar, müzik kariyerinde karşılaştığı zorlukları, kadın olmanın sanattaki yansımalarını ve azimle başarıya ulaşma sürecini paylaştı. Yaşar’ın kişisel deneyimlerinden oluşan konuşması, dinleyicilerden büyük ilgi gördü.

“Hayatta kalma mücadelesi ilham vermiş”

Panelin ardından düzenlenen törende ödülünü alan Ebru Yaşar, yaptığı konuşmada kadın dayanışmasının önemine dikkat çekti. Sanatçı, “Bir gün ilham veren bir kadın olacağımı hiç düşünmemiştim. Ama fark ettim ki öğrencilik yıllarımdan bu yana verdiğim mücadele, azmim ve hayallerimin peşinden gitme inadım birilerinin hayatına dokunmuş” ifadelerini kullandı.

Filistinli kadınlara duygusal selam

Konuşmasının bir bölümünde Filistinli kadınlara da değinen Yaşar, salondan büyük alkış aldı. “Bugün burada kendi yolunu çizen, emek veren, pes etmeyen tüm kadınları selamlıyorum. Ve Filistin’de yaşam mücadelesi veren kadınları kalbimle anıyorum. Filistinli anneler tüm dünyaya örnek oluyor. Onların sevgisi ve umudu hiçbir sınır tanımıyor” dedi.

“Dayanışmanın eksilmediği bir gelecek diliyorum”

Ebru Yaşar, sözlerini “Hepimizin birbirine ilham verdiği, dayanışmanın hiç eksilmediği bir gelecek diliyorum” sözleriyle tamamladı.

Kadın gücünün, ilhamın ve dayanışmanın vurgulandığı gece, sanat, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla uzun süre alkışlandı.