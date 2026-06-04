Son Mühür - Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran’ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın, “yasadışı bahse teşvik” suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, iki kardeşin 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Sadettin Saran hakkında, sahibi olduğu medya kuruluşu üzerinden yapılan maç yayınlarında yasadışı bahis reklamlarına yer verildiği iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı. Haklarında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıkların yargılandığı dava, İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Sadettin Saran katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Saran’ın duruşmada yer almaması nedeniyle son savunmasının alınamadığı belirtildi. Duruşmada söz alan Türkiye Futbol Federasyonu vekili, sanıkların cezalandırılmasını talep ederken, savunma avukatları ise müvekkillerinin beraatini istedi.

Hapis ve para cezası

Mahkeme, Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran hakkında “kişileri reklam veya benzeri yöntemlerle yasa dışı bahse yönlendirmek” suçundan 2 yıl 6’şar ay hapis cezası verilmesine karar verdi. İki isme ayrıca 562 bin 500’er lira adli para cezası uygulanmasına hükmedildi. Öte yandan mahkeme, Azade Zeynep Aksal ile Emre Eren hakkında ise beraat kararı verdi.

İddianamede neler yer aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sadettin Saran, Alan Kenan Saran, Azade Zeynep Aksal ve Emre Eren “şüpheli” sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren S Sport+ platformunda yayınlanan futbol karşılaşmalarında, sanal reklam teknikleri kullanılarak ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yayınlandığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede şüphelilerin savunmalarına da yer verildi. Buna göre sanıklar, maç yayınlarının sözleşme yapılan yayıncı kuruluşlar veya spor kulüplerinden doğrudan temin edildiğini, yayın içeriklerine müdahale etme imkanlarının bulunmadığını savundu. Ayrıca yasa dışı bahis reklamlarının teknik olarak sansürlenmesinin mümkün olmadığını belirten şüpheliler, bu nedenle birçok yayıncının aynı içerikleri yayınlamak zorunda kaldığını ifade etti.

Şüphelilerin ayrıca La Liga yetkilileriyle iletişime geçtiklerini ancak yapılan girişimlerden sonuç alamadıklarını ve bu durumu kamuoyuyla paylaştıklarını söyledikleri aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede Sadettin Saran ile Alan Kenan Saran hakkında “kişileri reklam ve benzeri yollarla spor müsabakalarına dayalı bahis veya şans oyunlarına teşvik etmek” suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Azade Zeynep Aksal ile Emre Eren hakkında ise aynı suçun zincirleme şekilde işlendiği iddiasıyla 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.