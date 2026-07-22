Son Mühür- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terörle mücadeleden dış politikaya, sokaklardaki asayiş sorunundan ekonomiye kadar birçok başlıkta iktidarı sert sözlerle eleştiren Dervişoğlu, "Devleti ciddiyetsiz ve menfaatperest adamların eline bırakırsanız sonuç bu olur" dedi.

"Teröre bulaşmayan terörist kimdir?"

Konuşmasında son dönemde yürütülen terör tartışmalarına ve "suça bulaşmayan terörist" söylemlerine çok sert tepki gösteren Dervişoğlu, terörle mücadelede taviz verilemeyeceğini vurguladı:

"Ortada 'suça bulaşmayan teröristler' gibi zihni sinir bir tabir dolaşıyor. Teröre bulaşmayan terörist kimdir, çıkıp bize biri anlatsın! 50 bin insanın katiline kravat taktırıp onu barış güvercinine çeviremezsiniz. O vatan hainidir, 50 bin evladımızın katilidir. Devlete karşı işlenen suç diye dahiyane fikir ürettiğini zannedenler bilsin ki Türk milletinin kendinden ayrı bir devleti yoktur. İki senedir teröristlerin hukukunu güçlendirmeye çalışıyorsunuz. Buradan söylüyorum; terörist seviciliğinden artık vazgeçin. İhanetin zaman aşımı yoktur, hesap günü yakındır!"

"Çete mafyaya, mafya kartele dönüşür"

Türkiye'deki iç güvenlik ve asayiş sorunlarına da dikkat çeken İYİ Parti Lideri, suç örgütleriyle mücadelenin sadece cezaları artırarak yapılamayacağını söyledi:

"Mesele sadece birkaç çetenin yakalanması değildir. Çete mafyaya, mafya kartele, kartel de silahlı örgüte dönüşür. Çocukları suça sürükleyen bu örgütlü yapıyı kökten dağıtmak şarttır."

"Teröristleri hukuk önünde hesap vermeden salarsanız, geleceğin güvenlik tehdidini kendi elinizle büyütürsünüz. Terörist kartelin silahlı gücüne, kartel de terörün finansman kaynağına dönüşür. Devlet otoritesi ülkenin her mahallesinde hissedilmelidir."

"Donald Trump hayır kurumu değildir"

Hükümetin dış politikasını ve ABD ile yürütülen F-35/F-16 pazarlıklarını eleştiren Dervişoğlu, milli güvenlik ihtiyaçlarının şahsi ilişkilerle yönetilemeyeceğini belirtti:

"Yanlış kararların bedelini yine yeni tavizlerle kapatmaya çalışıyorlar. Sayın Erdoğan’a soruyorum: Madem bu sistem güvenlik ihtiyacıydı, neden yoktu? Donald Trump bir hayır kurumu değildir; savaşı da yaptırımı da aynı pazarlık masasına koyar. Türkiye ne Moskova’nın hava savunma müşterisidir ne de başkasının... Savunma politikamızı milli güvenlik ihtiyaçlarımız mı yönetecek, yoksa Trump’ın ihtiyaçları mı?"

"Kendi ayaklarımız üzerinde duracağız"

Konuşmasının sonunda Tandoğan Meydanı’ndaki mitinge ve cumhuriyet değerlerine vurgu yapan Müsavat Dervişoğlu, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Kendi kader birliğimiz 1923 yılında kurulmuştur ve adı Büyük Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu devlet yeniden kendi ayakları üzerinde duracak ve tarihe baş kaldıracaktır. Ne Cumhuriyeti pazarlık konusu yaptıracağız ne de bu vatanı sahipsiz bırakacağız. Tandoğan Meydanı'nda bu yüzden bayrak açtık; o bayrak bu şanlı vatanın üzerinde sonsuza dek dalgalanacaktır."

