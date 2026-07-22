Son Mühür - Akaryakıt fiyatlarındaki artış sürerken, benzin fiyatlarına yeni bir zam daha geliyor. Edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 23 kuruş zam yapılması bekleniyor. Beklenen artışın pompa fiyatlarına yansımasıyla birlikte, büyükşehirlerde benzinin litre fiyatının 67 TL'nin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Akaryakıt fiyatları ise dağıtım şirketleri ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Yeni fiyatlar ne olacak?

22 Haziran-22 Temmuz arasındaki 30 günlük dönemde akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken bir artış yaşandı. Bu süreçte motorinin litre fiyatı büyükşehirlerde yaklaşık 10 TL yükselirken, benzin fiyatları da peş peşe gelen zamlarla kademeli olarak arttı.

Benzine beklenen 1 lira 23 kuruşluk zammın yürürlüğe girmesiyle birlikte litre fiyatının İstanbul Anadolu Yakası'nda yaklaşık 66,79 TL, İstanbul Avrupa Yakası'nda 66,94 TL, Ankara'da 67,91 TL ve İzmir'de 68,19 TL olması bekleniyor. Zamlı fiyatların gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 22 Temmuz 2026 güncel akaryakıt fiyatlar

İstanbul Avrupa

Benzin litre fiyatı: 65.71 TL

Motorin litre fiyatı: 74.27 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 65.56 TL

Motorin litre fiyatı: 74.12 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 66.68 TL

Motorin litre fiyatı: 75.39 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 66.96 TL

Motorin litre fiyatı: 75.66 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL