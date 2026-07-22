Son Mühür - Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan derneğin kurucusu Haluk Levent'in sosyal medya hesabı hakkında yeni bir karar alındı.

9 milyon takipçili hesap kapatıldı

Yaklaşık 9 milyon takipçiye sahip Haluk Levent'in @haluklevent kullanıcı adlı X hesabı, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında 20 Temmuz'da erişime engellendi. Kararın yürürlüğe girmesinden iki gün sonra ise platform yönetimi (X), hesabı Türkiye'deki kullanıcılar için görünmez hale getirdi. Hesaba erişmeye çalışan kullanıcılar, "Hesap erişime engellendi" ve "Hukuki bir talebe istinaden Türkiye'de alıkonuldu" ifadelerinin yer aldığı uyarı ekranıyla karşılaştı.

Veda mektubu paylaşmıştı

Tutuklanan şarkıcı Haluk Levent, hakkında verilen erişim engeli kararının ardından sosyal medya hesabından bir "veda" mektubu yayımlamıştı. Mektubunda Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenen Levent, "Ben dolandırıcı değilim, kumar tutkum ara sıra gelir" ifadelerine yer vermişti:

"Arkadaşlar, ben dolandırıcı değilim. Ben dolandırıcılıktan hiç hüküm giymedim. Neden, biliyor musunuz? Herkese geç de olsa iki üç katını ödediğim için. Kumar tutkum ara sıra gelir. Özellikle battığım, iflas ettiğim dönemlerde kumar oynarım. Çok yüksek borçlanırım. Kumar çok kötü bir hastalıktır. Umarım çocuklar benim hayatımdan ders alır. Kumar şöyledir: Diyelim ki 50 lira borcum var ve ödemiyorsun birinden 20 lira istiyorsun karşılığında 50 lira vereceğim diyorsun. 20 TL'yi kumara basıyorsun, kaybediyorsun ve borcun 100 TL'ye çıkıyor. Bu döngü bir gün son buluyor ve böylelikle rezil oluyorsun"