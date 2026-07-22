Son Mühür- CHP'deki parti içi iktidar savaşı, Türk siyasetinin en önemli kırılma noktalarından biri olmaya aday bir sürece mi dönüşüyor?

CHP Grup toplantısında son kez kürsüye çıkan Özgür Özel'in,

''Bugün bu kürsüye, vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyorum. Tarihi bir kavşaktayız. Tarihi konuşmayı da yapılacak ilk seçimin akşamında olmak üzere tarihe emanet ediyorum. Her son bir başlangıçtır. Partinin adı ve logosu değişir ama bu birlikteliği bozamazlar. Size söz veriyorum; her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız.'' sözleriyle duyurduğu Yeni Parti'ye daha ilk dakikalardan itibaren yoğun bir ilgi olduğu gözlendi.

Dededen, babadan kalma partime...



Özgür Özel'in söylemden eyleme dönüştürmek için ilk adımı attığı Yeni Parti'ye bir destek de, hem iş dünyasının hem de CHP'nin önde gelen isimlerinden Alaattin Yüksel oldu.



CHP İzmir İl Başkanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı ve İzmir Milletvekilliği geçmişi bulunan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel,

''Yaşanan süreçten dolayı dededen, babadan kalma partimden ayrılmak zorunda kalacağım. Ben de CHP'den istifa edip Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'ye üye olacağım'' açıklamasında bulundu.



Gürül gürül akan bir hareket başladı...



Deniz Baykal hem de Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte çalışma imkanı bulan Alaattin Yüksel,

''Son dönemde hiçbir demokratik ülkede olmaması gereken şeyler oldu. Yeni bir parti ihtiyacı doğdu. Özgür Özel'in Meclis'teki konuşmasını gördünüz, tabanda müthiş bir ilgi var. Gürül gürül akan bir hareket başladı.

Sokakta, halkın bu kadar büyük bir heyecanla beklediği bir olaya tanık oluyoruz. Görüyorsunuz, Kılıçdaroğlu'nun kendi belirlediği CHP'li milletvekilerinin çok büyük bir çoğunluğu bile Özel'in Yeni Partisi'ne destek veriyor. Ben de bu sürece duyarsız kalamazdım'' mesajı verdi.