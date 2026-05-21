21 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Karar göre, İzmir’in Bayraklı ilçesinde tespit edilen antik savunma tahkimatı ve kale duvarı kalıntılarının bulunduğu alan 1. derece arkeolojik sit olarak tescil edildi. Yamanlar Dağı’nda yapılan yüzey araştırmaları sonucunda ortaya çıkarılan kalıntıların Klasik Hellenistik Dönem’e ait olduğu ifade edildi.

Tarihi kalıntılar koruma altına alındı!

Bayraklı'da, kısmen Bayraklı Mahallesi ile Doğançay Mahallesi sınırları içerisinde bulunan kamuya ait taşınmazlarda gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında önemli arkeolojik bulgular gün yüzüne çıktı.

2024 yılı Yamanlar Dağı Yüzey Araştırması Başkanı Prof. Dr. Sevil Akar Tanrıver ve ekibi tarafından ilk tespitlerin gerçekleştirildiği bölgede, daha sonra Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından detaylı incelemelerde bulunuldu.

Antik kale duvarları gün yüzüne çıktı!

Yapılan çalışmalar sonucunda Klasik Hellenistik Dönem’e tarihlenen savunma tahkimatı ve kale duvarı kalıntıları bulundu. Bölgede ayrıca Geç Klasik Hellenistik Dönem’e ait olduğu düşünülen seramik parçalarının da bulunduğu belirtildi.

1. derece arkeolojik sit ilan edildi!

Koruma Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde, ekli paftada sınırları belirtilen alanın “1. derece arkeolojik sit alanı” olarak tescil edilmesine karar verildi.

İmar planı düzenlenecek!

Alınan karar çerçevesinde bölge için koruma amaçlı imar planlarının hazırlanacağı ifade edildi. Plan çalışmaları sonuçlanıncaya kadar geçerli olacak geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartlarının ise 3 yıl süreyle uygulanacağı belirtildi.

