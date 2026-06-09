İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Aliağa Ülkü Ocakları, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı farkındalık yaratmak için gerçekleştirilen “Uygulamalı Orman Yangınları Eğitimi” programına katılım gösterdi. Bergama Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri tarafından eğitim verilirken, yangınlara müdahale yöntemleri ve afet anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak katılımcılara aktarıldı.

Bilinçlendirme çalışması!

Düzenlenen eğitim programı çerçevesinde katılımcılara, orman yangınlarının çıkış nedenleri, yangın sırasında alınması gereken güvenlik önlemleri ve ilk müdahale teknikleri hakkında bilgiler aktarıldı. Bunun dışında ekipman kullanımı ve koordineli müdahale konularında da uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

“Hepimizin sorumluluğu”

Eğitim programının ardından konuşan Aliağa Ülkü Ocakları Başkanı Çağatay Ulu, çevre bilinci ve afet farkındalığının önemine vurgu yaptı. Gerçekleştirilen program sayesinde önemli bilgiler edindiklerini belirten Ulu, ormanların korunmasının toplumsal bir görev olduğunu sözlerine ekledi.

