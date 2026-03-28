Marco Rubio, G7 Dışişleri Bakanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Fransa’da yaptığı açıklamalarda İran’a yönelik operasyonların planlandığı şekilde ilerlediğini söyledi. Rubio, sürecin aylar değil haftalar içinde tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

“Planın önündeyiz” vurgusu

Basın toplantısında konuşan Rubio, ABD Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarına paralel olarak operasyonların plan dahilinde ilerlediğini belirtti.

ABD’nin hedeflerine ulaşma konusunda önemli mesafe kat ettiğini dile getiren Rubio, askeri sürecin hızlı ilerlediğini vurguladı.

Hürmüz Boğazı için kritik uyarı

Rubio, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda geçiş ücreti uygulaması başlatabileceği iddialarına da değindi.

Bu ihtimali “yasa dışı ve kabul edilemez” olarak nitelendiren Rubio, böyle bir adımın küresel ticaret ve enerji güvenliği açısından ciddi riskler doğuracağını söyledi. Dünya ülkelerinin buna karşı ortak bir plan geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

“İran’ın nükleer silah elde etmesi kabul edilemez”

İran’ın nükleer programına ilişkin sert açıklamalarda bulunan Rubio, Tahran yönetiminin nükleer silah elde etmesinin “çılgınlık” olacağını dile getirdi.

ABD’nin askeri hedefleri arasında füze, İHA ve askeri üretim altyapısının etkisiz hale getirilmesinin bulunduğunu belirten Rubio, bu hedeflere büyük ölçüde ulaşıldığını ifade etti.

Kara harekâtı sinyali yok

Olası bir kara harekâtına ilişkin soruları da yanıtlayan Rubio, mevcut planlamada uzun süreli bir çatışmanın öngörülmediğini söyledi.

ABD’nin hedeflerine kara birlikleri olmadan ulaşabileceğini belirten Rubio, ancak tüm ihtimallere karşı hazırlıklı olunduğunu da sözlerine ekledi.

İran ile temas sinyali

Rubio, İran ile diplomatik temaslara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin sunduğu 15 maddelik plana henüz resmi bir yanıt alınmadığını belirten Rubio, Tahran’dan görüşme isteğine dair bazı sinyaller geldiğini ifade etti.

“Bu savaşı biz yürütüyoruz”

ABD’nin operasyonlar için başka ülkelerden destek talep etmediğini vurgulayan Rubio, sürecin tamamen ABD tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Buna karşın, özellikle Hürmüz Boğazı gibi kritik konularda uluslararası iş birliğinin gerekli olabileceğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna ve Orta Doğu gündemi birlikte ilerliyor

Rubio, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de açıklamalarda bulunarak yeni bir toplantının planlanmadığını, ancak ABD’nin barış sürecine katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Ukrayna’ya silah tedarikinin şu an için Orta Doğu’daki gelişmelerden etkilenmediğini belirtti.

Batı Şeria’daki gelişmeler de gündemde

ABD Dışişleri Bakanı, Batı Şeria’da yaşanan şiddet olaylarından endişe duyduklarını belirtti. İsrail hükümetinin de bu konuda hassasiyet gösterdiğini ifade etti.

“Dünya devreye girmeli”

Rubio, G7 ülkeleriyle yapılan görüşmelerde, küresel güvenlik risklerine karşı ortak hareket edilmesi gerektiği konusunda geniş bir mutabakat oluştuğunu söyledi.

“Dünya bu konuda devreye girmek zorunda” diyen Rubio, özellikle uluslararası su yollarının güvenliğinin korunmasının kritik olduğunu vurguladı.