Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ekonomi çevrelerinin önemli isimlerinden Laurence Douglas Fink’i İstanbul’da kabul etti. Görüşme, ekonomi ve yatırım gündemi açısından dikkat çekti.

Görüşme Dolmabahçe’de gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BlackRock ve Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Fink’in görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulün içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ekonomi yönetimi de toplantıdaydı

Kabulde, Mehmet Şimşek ile Alparslan Bayraktar da hazır bulundu.

Ayrıca Alois Zwinggi de heyette yer aldı.

Küresel yatırım ve enerji gündemi öne çıkıyor

Uzmanlara göre, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olan BlackRock’ın Türkiye ile temasları, uluslararası yatırımcı ilgisi açısından kritik sinyaller barındırıyor.