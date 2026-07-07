2026 Dünya Kupası'nda erken final gözüyle bakılan son 16 turu randevusu, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Dallas Stadyumu’nun ev sahipliği yaptığı dev derbide İspanya ile Portekiz, çeyrek final bileti için mücadele etti.

İngiliz hakem Anthony Taylor’ın yönettiği nefes kesen mücadelede kazanan taraf, son dakika golüyle 1-0 kazanan Boğalar oldu.

Soyunma odasına golsüz gidildi

Maçın ilk yarısı taktik savaşıyla geçti. İspanya Oyarzabal ile gol ararken, Portekiz ise dünya starı Ronaldo ile rakip kaleye yüklendi.

İlk yarının en net pozisyonunda Portekizli Nuno Mendes’in sert şutunda top direkten döndü ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

İkinci yarıda iki teknik adamın hamleleri maça damgasını vurdu. Portekiz antrenörü Roberto Martinez, kanatlarda değişikliğe giderek gol aradı.

İspanya'nın hocası Luis de la Fuente ise maçın kaderini değiştirecek iki ismi, Ferran Torres ve Mikel Merino’yu son bölümlerde sahaya aldı.

90+1'de Gelen Çeyrek Final Bileti

Maçın uzatmalara gideceğini düşünülürken 90+1. dakikada İspanya'nın oyuncuları devreye girdi. Ferran Torres'in ceza sahasına attığı pasa hareketlenen Mikel Merino, yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin kalan bölümünde Portekiz'in beraberlik çabaları skoru değiştiremedi ve İspanya çeyrek finale yükseldi. Matadorlar, yarı finale çıkabilmek için ABD - Belçika eşleşmesinden turu geçecek takımı beklemeye başladı.

Ronaldo gözyaşlarıyla veda etti

Bu karşılaşma, Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki son Dünya Kupası maçı oldu. Turnuvada 6. kez ter döken 41 yaş 151 günle Ronaldo, İspanya karşısında ilk 11'de yer alarak Dünya Kupası tarihinde son 16 turunda maça başlayan en yaşlı futbolcu unvanını kazandı.