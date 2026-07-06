Son Mühür- NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz günlerinde Ankara'da gerçekleşecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Saray’da gazetecilerin karşısına geçti. Toplantıda Türkiye'deki demokrasi ve özgürlük tartışmaları ön plana çıktı.

Hollandalı gazeteciden 'Deniz Göktaş' sorusu

Toplantının en dikkat çeken kısmı, Hollandalı bir gazetecinin Türkiye'deki iç gelişmelerle ilgili sorusu oldu. Son haftalarda NATO karşıtı protestolarda yaşanan gözaltılara, basına yönelik kısıtlamalara ve komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına değinen gazeteci; Rutte'ye,

"Ev sahiplerine teşekkür ettiniz. Son birkaç hafta içinde burada muhaliflere ve özellikle bir komedyene yönelik atılan adımlar var.

Ankara sizce liberal demokrasilerin toplanması için en iyi yer mi? Bu konular Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşülecek mi?" sorusunu sordu.

"Demokrasi, seçimden çok daha fazlasıdır"

Bu soru üzerine direkt basın ve ifade özgürlüğüne dikkat çeken Mark Rutte, demokrasinin yalnızca sandıktan ibaret olmadığını belirterek,

"Demokrasi, seçimden çok daha fazlasıdır. Aynı zamanda özgür medya demektir, bağımsız medya demektir. İstediğiniz tüm soruları sorabilmeniz, istediğiniz yazıları yazabilmeniz, istediğiniz araştırmaları yapabilmeniz demektir.

Demokrasi aynı zamanda tabii ki istedikleri gibi gösteri yapabilmeleridir. Bu sadece özgür seçimler anlamına gelmez.

Medyaya geldiğiniz zaman tabii ki NATO içinde medyanın NATO toplantılarına erişebilmesi de çok önemlidir." yanıtını verdi.

Askeri bütçelerde yeni hedef yüzde 5

Toplantının savunma gündemini, ittifak üyelerinin askeri harcamaları oluşturdu. Rutte, ittifak ortaklarının savunma bütçelerini artırma konusunda uzlaşı sağladığını ve Ankara'daki zirvede yüzde 5 hedefi için somut adımların masaya yatırılacağını dile getirdi.

Kanada ve Avrupa ülkelerinin harcamalarını ABD seviyesine yaklaştırdığını söyleyen Genel Sekreter, Baltık ve doğu kanadındaki askeri gücü güçlendirdiklerini belirtti.

"Yeniliği merkezime almaya çalışıyoruz"

Rutte askeri yatırımlara ilişkin, "Bütün ittifakımızın ne kadar güçlü olduğu konusunda hemfikir olduk ve herkes yüzde 5 konusunda anlaştı. Şu anda Ankara'da somut sonuçları izliyoruz. Elbette daha fazla yatırıma ve kaynağa ihtiyacımız var.

Avrupalı müttefikler ve Kanada harcamalarını ABD ile eşitleme aşamasında. Bütün doğu yakamızda ve Baltık yakasında gücümüzü artırıyoruz, Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyoruz. Buradaki yatırım gerçek ve ekonomik gücümüzü askeri kapasiteye dönüştürmek gerektiği için yapıyoruz.

Yeniliği merkezime almaya çalışıyoruz. Yarın gerçekleştireceğimiz endüstri görüşmeleri de önemli bir platform olacak. 10 milyarlarca yeni proje açıklayacağız ve bu şekilde caydırıcılığımızı güçlendireceğiz.

Burada sadece savunma değil, ekonomi ve yenilik odaklıyız. Kendi güvenliğimize yatırım yapıyoruz ve kendi toplumlarımızı güvende tutmak için neler yapabileceğimizi görmek istiyoruz." dedi.