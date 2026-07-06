Son Mühür- AK Parti Afyonkarahisar teşkilatında hareketli günler yaşanıyor. Yaklaşık iki yıldır il başkanlığı koltuğunda oturan Turgay Şahin, Genel Merkez ile yaptığı istişarelerin sonrasında görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Şahin’in vedasının ardından gözler, boşalan koltuğa kimin oturacağına ve ilerleyen sürecin nasıl şekilleneceğine çevrildi.

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın arkasında siyaset yapmak bir onurdu"

Görev süresi boyunca yoğun bir tempoda çalışan Turgay Şahin, ayrılık kararının gerekçesini, “AK Parti Genel Merkezimiz ile yaptığımız istişare neticesinde, Afyonkarahisar İl Başkanlığı vazifesini bırakma kararı aldım.

Tam iki yıl önce bu günlerde il başkanlığı vazifesini tarafıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımızın ildeki siyasi temsilcisi olma onurunu iki yıldır gururla taşıdım.

Bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanımız Ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ederim. Onun arkasında siyaset yapmak bir onurdu. Bundan sonrada davası davam, yolu yolumdur...” diyerek açıkladı.

"AK Parti sevdası her zaman kalbimdedir"

Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına ve Afyonkarahisar milletvekillerine tek tek teşekkür eden Şahin, siyasi mücadelesine olan bağlılığına vurdu yaptı. Görev süresi boyunca gecelerini gündüzlerine kattıklarını dile getiren Şahin,

“Yine Teşkilat Başkanımız Ahmet Büyükgümüş, Başkan Yardımcımız Ahmet Özdemir, İl Koordinatörümüz Selim Gültekin Beylere de teşekkürü borç biliyorum. Makamlar geçici, idaaller ebedidir.

Bu süreçte hep birlikte mücadele ettiğim ve gecemizi gündüzümüze kattığımız, Yönetim Kurulu üyelerime, tüm il teşkilatıma, milletvekillerim Av.İbrahim Yurdunuseven, Av.Ali Özkaya ve Dr.Hasan Arslan'a şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti sevdası her zaman kalbimdedir. Farklı mecralarda davama ve sevdama hizmet etmeye devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.