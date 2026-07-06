Son Mühür- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti rozetini takmasının ardından sırada hangi belediye başkanı var sorusu gündemden düşmüyor.

CHP'de yaşanan iki başlılıktan rahatsız olan belediye başkanlarından AK Parti'ye geçiş hazırlığı yapan var iddiasını gündeme taşıyan isim Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici oldu.

TV 100'de katıldığı programda, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yeni bir yol arayışında olduğunu savunan Gezici, bazı isimler aracılığıyla AK Parti'yle dirsek temasında olduğunu öne sürmüştü.

CHP'yle devam mı? Tamam mı?



Siyasi kulislerde konuşulan bir iddiayı dillendirdiğine dikkat çeken Murat Gezici, önümüzdeki dönemde parti değişimi olmasının şaşırtıcı olmayacağına dikkat çekmişti.

Mutlak butlan sonrası CHP'de yönetime gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarıyla yola devam edip etmeyeceği merak konusu olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras isim vermeden Murat Gezici'nin iddialarını yalanladı.

Lütfen siz de itibar etmeyin...



''Hiçbir dayanağı olmayan bir iddiayı kamuoyu önünde gerçekmiş gibi açıklayan birkaç kendini bilmeze cevap vermekten çok daha mühim işlerimiz var. Bu maksadı belli yalanlara lütfen siz de itibar etmeyin'' vurgusunda bulunan Ahmet Aras,

'Tanıdığınız, bildiğiniz ve güvendiğiniz Ahmet Aras, sizi yanıltmaz'' mesajıyla AK Parti'ye transfer olacağı iddialarının gerçek olmadığını dile getirdi.