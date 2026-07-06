Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Mayıs ayının ilk günlerinde yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan Dilek Kaya İmamoğlu’nun yeğeni Derya Dağdeviren, tahliye edildi.

Eşi Murat Dağdeviren’in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Aynı soruşturma dosyası kapsamında eşiyle beraber gözaltına alınıp tutuklanan Murat Dağdeviren’in tutukluluk hali ise devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Derya Dağdeviren cezaevinden çıkarken, eşi Murat Dağdeviren’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

"Bu nasıl bir vicdandır? Bu nasıl bir adalet anlayışıdır?”

Bu gelişme, Dilek Kaya İmamoğlu’nun yeğeni ve eşinin tutuklanmasının sonrasında gösterdiği tepkiyi hatırlattı. Çocukların anne ve babalarından koparılmasına tepki gösteren İmamoğlu,

“Biri 5, diğeri 8 yaşında iki çocuğu; hem annesinden hem babasından koparacak kadar vicdansızlaşmış bir düzenle karşı karşıyayız.

Bir yıl önce abim Cevat Kaya’yı, 6 Şubat’ta ise diğer abim Ali Kaya’yı haksız ve hukuksuz şekilde tutukladınız.

Şimdi de yeğenim Derya ve eşi Murat Dağdeviren’i çocuklarından ayırdınız. Geride ise anne ve babasına hasret, gözü yaşlı iki küçük çocuk kaldı. Bu nasıl bir vicdandır? Bu nasıl bir adalet anlayışıdır?” ifadelerini kullanmıştı.