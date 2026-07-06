Olay, Bilecik merkeze bağlı Pelitözü Mahallesi'nde yaşandı. Pelitözü Gölpark bölgesinde 11 ABH 378 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan H.Ö., jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında yaptığı "Dur" uyarısına uymadı.

Gözaltına alındı

Ters yöne girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü, jandarma ekiplerinin takibine takıldı. Kovalamaca, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine kadar uzandı ve şüpheli, Küçükyenice köyü yakınlarındaki bir tarlada aracıyla beraber yakalanarak gözaltına alındı.

420 bin lirayı aşan ceza kesildi

Karakola götürülen H.Ö.’nün yapılan incelemesinde sürücü belgesine daha önce el konulduğu tespit edildi. Sürücüye, sürücü belgesiz araç kullandığı için 200 bin TL, dur ihtarına uymamaktan 200 bin TL, ters yönde araç kullanmaktan 10 bin TL, mevzuata aykırı plaka takmaktan 4 bin TL, trafik işaretlerine uymamaktan 3 bin TL, emniyet kemeri takmamaktan 2 bin 500 TL ve araca izinsiz afiş astığı sebebiyle bin 246 TL olmak üzere toplam 420 bin 743 TL idari para cezası uygulandı. İfadesinin alınmasının ardından H.Ö. serbest bırakılırken, otomobili yediemin otoparkına çekildi.

Evinde ruhsatsız tüfekle canına kıydı

Jandarmadaki işlemlerinin sonrasında arkadaşları tarafından Beşiktaş Mahallesi'ndeki evine bırakılan H.Ö., odasına geçti. Bir süre sonra odadan gelen silah sesini duyan annesi içeri girdiğinde oğlunu yerde kanlar içinde buldu.

Annenin ihbarıyla eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Evdeki ruhsatsız tüfekle intihar ettiği belirlenen H.Ö.'nün ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri evde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.