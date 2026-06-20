Son Mühür/Hüseyin Demir Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo Spor Kulübü, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında iç transfer çalışmalarına devam ediyor. İzmir temsilcisi, dört oyuncusuyla daha sözleşme yenileyerek kadro istikrarını koruma yolunda önemli bir adım attı. Kırmızı-beyazlı ekip, daha önce üç isimle anlaşma sağlarken, son hamlelerle birlikte iç transferde anlaşmaya vardığı oyuncu sayısını yediye çıkardı. Başantrenör Suphi Doğancı yönetiminde önümüzdeki dönemlerde çalışmalarına başlayacak olan Aras Kargo’da Defne Başyolcu, Filenin Sultanları ile ay-yıldızlı formayı giyiyor. Deneyimli antrenör Doğancı ise U22 milli takımımızda başatrenör olarak görev alıyor. 2025-2026 sezonunda üstün performansıyla önümüzdeki sezon Balkan Şampiyonası’nda oynayacak olan İzmir temsilcisi ülkemizi temsil edecek.

“Takımın kimyası korundu”

Aras Kargo'dan yapılan açıklamada, libero Sude Taşbaş, pasör İrem Çor, Gürcü smaçör Ann Kalandadze ve Yunan pasör çaprazı Martha Anthouli ile yeni sezonda da yola devam edileceği duyuruldu. 23 yaşındaki Sude Taşbaş ile 29 yaşındaki İrem Çor'un yanı sıra, takımın yabancı oyuncularından Ann Kalandadze ve Martha Anthouli de kırmızı-beyazlı formayı giymeyi sürdürecek.

“Aras Kargo, iç transferde hareketli”

İzmir temsilcisi, iç transfer çalışmaları kapsamında daha önce de Kolombiyalı smaçör Ana Karina Olaya, pasör çaprazı Defne Başyolcu ve orta oyuncu Hazal Selin Uygur ile sözleşme yenilemişti. Son yapılan anlaşmalarla birlikte Aras Kargo, yeni sezon öncesi mevcut kadrosundaki yedi oyuncunun takımda kalmasını sağlamış oldu.