Üniversite kapısını aralamak isteyen milyonlarca adayın ter döktüğü 2026 YKS sürecinde ilk aşama geride kaldı. Cumartesi günü düzenlenen Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılamayan öğrenciler, pazar günü yapılacak olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu için araştırmalarını hızlandırdı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kılavuzu, sınavın bu kritik aşamasında kuralları net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki, YKS'de ilk oturumu kaçıranlar ikinci oturuma katılma hakkına sahip mi? TYT olmadan AYT sınavına girmek mümkün mü? İşte ayrıntılar...

TYT'YE GİRMEYEN AYT'YE GİREBİLİR Mİ?

ÖSYM'nin güncel YKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre, Temel Yeterlilik Testi tüm üniversite adayları için katılımı zorunlu olan ilk ve en temel basamak olarak geçiyor. Sınav başvurusu sırasında hem cumartesi günkü TYT hem de pazar günkü AYT oturumlarının ücretini eksiksiz yatırıp sınav giriş belgelerini alan bir aday, ilk sınava girmese bile pazar günü AYT salonuna fiziksel olarak giriş yapabiliyor. Yani aday, elindeki geçerli belgeyle sınav binasına alınıyor ve sırasına oturabiliyor.

2026 YKS'DE TYT OLMADAN AYT SINAVINA GİRMEK MÜMKÜN MÜ?

Adayların belgeleriyle fiziksel olarak AYT salonuna girmesi, girdikleri alan sınavının geçerli olacağı manasına gelmiyor. Zorunlu olan ilk oturuma, yani TYT'ye katılmayan bir öğrencinin AYT oturumunda soruları çözmesi yasal olarak geçerli bir yerleştirme puanı üretmiyor. Temel Yeterlilik Testi zorunlu bir ana basamak olduğu için, bu adımı atlayıp doğrudan ikinci oturuma katılan adayların sınavı bir puan hesaplamasına dahil edilmiyor.