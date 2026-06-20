Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. 2025-2026 sezonunu tamamlayan Aliağa Petkimspor, ligin son haftasında kümede kaldı. Her sezon Avrupa Kupaları’nda mücadele eden İzmir temsilcisi, bu sezon istenilen performansı sahaya yansıtamadı. Sezonun ikinci yarısında başantrenör Özhan Çıvgın’ın yerine takımın başına gelen Orhun Ene, takımı ligde tutmasını bildi. Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Aliağa Petkimspor’da ayrılıklar başladı. Genç basketbolcu Mustafa Kurtuldum ile yollar ayrıldı. Önümüzdeki sezon Süper Lig’e çıkmak isteyen Mersin Spor, genç oyuncuyu transfer etti. Anadolu Efes Spor Kulübü altyapısından yetişen, U16 ve U18 milli takımlarında defalarca ülkemizi temsil eden 2001 doğumlu ve 1.91m boyundaki forvet oyuncsu kariyerine Anadolu Efes ile Basketbol Süper Ligi ve Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ile TBL şampiyonlukları sığdırdı. Son olarak Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkim forması giyen Mustafa Kurtuldum, gelecek sezon Mersin’de forma giyecek.

Muhabir: Hüseyin Demir