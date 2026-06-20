Macaristan'da düzenlenen 2026 IBA21 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı, organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Körmend kentinde gerçekleştirilen şampiyonada başarılı bir performans sergileyen ay-yıldızlı ekip, finalde Arjantin'e mağlup olmasına rağmen dünya ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı, şampiyonadaki ilk karşılaşmasında Finlandiya ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 30-12 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Yarı finalde ev sahibi Macaristan ile mücadele eden ay-yıldızlı ekip, etkili oyununu sürdürdü ve rakibini 29-11'lik skorla geçerek adını finale yazdırdı.

“Gümüş madalya ile dönüyorlar”

Final mücadelesinde Arjantin ile karşılaşan milli takım, sahadan 23-18 mağlup ayrıldı. Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Türkiye, 2026 IBA21 Dünya Basketbol Şampiyonası'nı gümüş madalya ile noktaladı.

“Birol Aydın’dan tebrik mesajı”

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada milli takımın elde ettiği başarıyı değerlendirdi. Aydın, "Macaristan’da ülkemizi başarıyla temsil eden Down Basketbol Milli Takımımızı, teknik ekibimizi ve antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Sporcularımız turnuva boyunca büyük bir özveri ve mücadele ortaya koydu. Elde edilen dünya ikinciliği hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.