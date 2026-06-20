Toplu Konut Kanunu'nda köklü değişiklikler yapılmasını öngören yasa teklifi Meclis komisyonuna sevk edildi. Düzenleme, özellikle üzerine kayıtlı herhangi bir tapusu bulunmayan ve hayatını kiracı olarak sürdüren dar gelirli ve sabit gelirli emeklileri yakından ilgilendiriyor. Sosyal devlet ilkesi gereğince hazırlanan bu adım, ekonomik açıdan korunmaya ihtiyaç duyan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor. Vatandaşlar "Emekliye faizsiz ev finansmanı ne zaman başlayacak?" ve "MHP'nin TOKİ teklifi neleri kapsıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

EMEKLİYE SIFIR FAİZLİ EV Mİ VERİLECEK, BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bünyesinde emeklilere özel bir ayrıcalık tanınmasını istiyor. Teklife göre, TOKİ'nin yürüteceği sosyal konut projelerinde, adına kayıtlı tapulu bir evi olmayan ve kirada ikamet eden emekli vatandaşlara doğrudan öncelik verilecek.

Düzenlemenin en dikkat çeken noktası ise finansman modeli oldu. Yasa teklifinde, emekliler için sıfır faizli ve uzun vadeli bir konut kredisi programı geliştirilmesi talep ediliyor. Bu doğrultuda yapılacak taksit ödemelerinin, emeklilerin aldığı aylık maaş tutarları ve genel sosyal durumları göz önünde bulundurularak, onları zorlamayacak şekilde belirlenmesi isteniyor. Projelerin bütçesi merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak ve barınma maliyetlerinin, yani kiraların çok yüksek olduğu bölgelere öncelik tanınacak.

SIFIR FAİZLİ TOKİ TEKLİFİ YASALAŞTI MI, NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca emeklinin beklediği bu teklif, şu an için henüz yasalaşmadı. Meclis başkanlığına sunulan kanun teklifi, ilgili komisyona sevk edildi ve komisyon üyeleri tarafından incelenmeyi bekliyor. Siyaset alanında verilen her kanun teklifinin doğrudan yasalaşması gibi bir durum söz konusu olmuyor.

Projenin hayata geçebilmesi ve emeklilerin sıfır faizle ev başvurusu yapabilmesi için öncelikle teklifin komisyonlarda kabul edilmesi gerekiyor. Ardından Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak onay alması, son aşamada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanması şartı aranıyor. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girecek ve yasal bir geçerlilik kazanacak. Sürecin ilerleyişini Meclis'teki görüşmeler belirleyecek.