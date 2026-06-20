Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Volleyball World ve Volleyball Foundation iş birliğiyle hayata geçirilen VNL Legacy Court projesi kapsamında Ankara'da yeni bir voleybol sahası açıldı. Batıkent Rekreasyon Alanı'nda hizmete giren saha, voleybolun toplumun farklı kesimlerine ulaşmasını hedefliyor. Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) kalıcı miras projelerinden biri olarak tasarlanan VNL Legacy Court, spor alanı olmasının yanı sıra kamusal sanat eseri niteliği de taşıyor.

“Filenin Sultanları açılışta yer aldı”

VNL Legacy Court'un açılışı, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Dilay Özdemir, Aylin Uysalcan ve Ezel Balık'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında voleybolseverler milli sporcularla bir araya gelirken, sahada çeşitli aktiviteler düzenlendi.

“Sporun tabana yayılması amaçlanıyor”

Batıkent Rekreasyon Alanı'nda kurulan saha ile voleybolun toplum üzerindeki olumlu etkisinin artırılması, sporun daha geniş kitlelere ulaşması ve her yaştan bireyin voleybolla buluşabileceği erişilebilir bir alan oluşturulması hedefleniyor. VNL Legacy Court programı ayrıca spor aracılığıyla toplumsal kapsayıcılığın artırılmasına, cinsiyet eşitliğinin desteklenmesine, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesine ve yerel toplumların fiziksel, zihinsel ve sosyal refahına katkı sunmayı amaçlıyor.

“Türk voleybolunun yıldızları sahada”

Ankara'daki VNL Legacy Court'un tasarımı, Türkiye ve yurt dışında çeşitli projelerde yer alan sokak sanatçısı Emir Aktunç (Max On Duty) tarafından hazırlandı. Sahada, Türk voleybolunun önemli isimlerinden Cansu Özbay, Gizem Örge, Hande Baladın, Melissa Vargas ve Zehra Güneş'in portrelerine yer verildi. Turnuvanın enerjisi ve Türkiye'nin kültürel dokusundan ilham alınarak tasarlanan alan, hem spor yapılabilecek bir saha hem de kamusal sanat eseri olarak Ankara'ya kazandırıldı.