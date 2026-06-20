Son Mühür/Hüseyin Demir BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası’nda büyük heyecan başladı. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Turnuva renkli görüntülere sahne olurken voleybolseverler tribünleri dolduruyor. Müsabaka yoğun sıcaklıkta olduğu için sporcular zaman zaman zor anlar yaşıyor. Balkan Şampiyonası organizasyonuna; Türkiye, Bulgaristan, Moldova, Romanya ve Letonya milli takımları katılıyor. Organizasyon 8 ülkeden 24 takım olmak üzere 48 sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor. Organizasyonda 12 takım 4x3 grup tek eleme usulü oynayacak ve ana tablo grup müsabakaları sonrasında gruptan ilk iki takım yükselerek final etabında oynamaya hak kazanacak. Millilerimiz, turnuvaya madalya hedefiyle çıkarken ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.
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