Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporun her branşında çalışmalarına devam ediyor. Takım ve bireysel sporlarda elde ettiği başarılarla göz kamaştıran İzmirli sporcular madalya kürsüsünde boy gösteriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Muhammed Emin Uymaz, Romany’dan madalya ile dönüyor. Başarılı sporcu İzmir’in ve ülkemizin büyük gururu oldu. Grekoromen stil 82 kilo kategorisinde mindere çıkan milli sporcumuz, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli sporcumuz Muhammed Emin Uymaz’ı ve milli takımımızı elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verdi. İzmir BSSK takım koordinatörü Ömür Gökçepınar, “Muhammed Emin Uymaz ve antrenörünü tebrik ediyorum. Uluslararası arenada bizi başarıyla temsil etti. Çalışma azmi, gayreti ve emeğiyle her zaman en iyi dereceleri hak ediyor” dedi.

Muhabir: Hüseyin Demir