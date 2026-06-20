A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynadığı kritik Dünya Kupası karşılaşması öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde binlerce kişi ay-yıldızlı bayraklar eşliğinde bir araya geldi. Türk kurumlarının koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyonda, maç öncesinden itibaren milli heyecan kentin farklı noktalarında hissedildi. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Los Angeles Türkiye Başkonsolosluğu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), GoTürkiye ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) ortak koordinasyonunda düzenlenen etkinliğe yoğun katılım sağlandı.

“Binlerce taraftar alana akın etti”

Türk Hava Yolları, Turkcell ve Ziraat Bankası'nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye saatiyle 20 Haziran'da saat 06.00'da başlayan Paraguay-Türkiye karşılaşması öncesinde binlerce kişi etkinlik alanında toplandı. Gün boyunca düzenlenen ödüllü yarışmalar, Derdo Disco'nun Anadolu ezgilerini modern ritimlerle bir araya getiren canlı performansı, Türk mutfağından lezzetler ve müzik yayınları, taraftarların karşılaşmaya hazırlanmasına eşlik etti.

“Türkiye sesleri yankılandı”

Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala alandaki coşku arttı. Binlerce kişi dev ekranlar önünde A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için bir araya gelirken, Los Angeles'ın merkezinde "Türkiye" tezahüratları yükseldi. Etkinliğe dünyanın farklı bölgelerinden gelen ziyaretçiler de katılarak Türk futboluna duyulan ilgiye, milli birlik duygusuna ve taraftar atmosferine tanıklık etti. Hakemin ilk düdüğüyle birlikte alandaki heyecan zirveye çıktı. Kırmızı-beyaz renklere bürünen etkinlik alanında taraftarlar maç boyunca tezahüratlarını sürdürürken, Türk bayrakları da sürekli dalgalandırıldı. Karşılaşma sırasında her pozisyonda heyecan yaşayan taraftarların coşkusu devre arasında da devam etti. Mücadelenin sona ermesiyle birlikte alanda kısa süreli sessizlik yaşansa da, taraftarlar A Milli Futbol Takımı'na desteklerini sürdürdü ve Türk bayraklarını gururla taşımaya devam etti.