18 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete kararları yayımlandı. Yeni yönetmelikle birlikte, önemli değişiklikler gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenleme çerçevesinde çalışanlara sağlanan yemek yardımlarıyla ilgili düzenleme gerçekleşirken, sigorta primine esas kazanç kapsamındaki durumu ise yeniden belirlenmiş oldu.

300 TL sınırı!

Yönetmelik değişikliği çerçevesinde, işyerinde veya işyeri müştemilatında verilen yemek hizmetlerinin tamamının sigorta priminden muaf tutulması yönündeki karar devam ettirilmiş olacak. Yemek hizmetinin dışarıdan sağlanması durumunda ise, yeni yönetmelikle birlikte çalışanlara verilen günlük yemek bedelinin 300 TL’ye kadar olan kısmı prim hesabına eklenmemiş olacak.

Otomatik artış!

Yeni düzenleme kapsamında, yemek bedeline getirilen 300 TL’lik sınır da sabit şekilde devam etmeyecek. Tutarın her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacağı belirtildi. Artış hesaplamasında ise Vergi Usul Kanunu kapsamında belirlenen yeniden değerleme oranı baz alınacak.

Hesaplama sonucunda ise ortaya çıkan bedelin yüzde 5’ini aşmayan küsuratlar dikkate alınmamış olacak.

17 Nisan’dan itibaren geçerli

17 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yönetmelik hükümleri yürürlüğe girmiş oldu.