15 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte Sabancı Üniversitesi Ana Yönetmeliği’nde çeşitli değişiklikler gündeme geldi. Yönetmelik çerçevesinde üniversitenin yönetim yapısı ve idari işleyişine ilişkin bazı maddelerde yeniden düzenleme gündeme geldi.

Yapılan değişiklik çerçevesinde, yönetmeliğin ikinci bölüm başlığı “Mütevelli Heyet, Başkan ve Görevleri” şeklinde değiştirilmiş oldu. Ek olarak Mütevelli Heyet üye sayısına ilişkin düzenlemede yer alan “en fazla dokuz” ibaresi “en fazla on bir” olarak güncellenmiş oldu.

Maddeler yürürlükten kaldırıldı!

Yeni yönetmelik çerçevesinde, Sabancı Üniversitesi Ana Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasındaki (c) bendi yürürlükten kaldırılmış oldu. Bunun dışında yönetmeliğin 9’uncu maddesi de tamamen kaldırılan hükümler arasında bulunuyor.

Görev tanımı yeniden düzenlendi!

Yönetmelikte en dikkat çeken değişikliklerden biri ise Genel Sekreterlik makamıyla ilgili oldu. Yeniden düzenlenen 14’üncü madde çerçevesinde, üniversitenin idari teşkilatının başı olan Genel Sekreter, tüm çalışmalarından Rektöre karşı sorumlu olmuş olacak.

Yeni düzenleme çerçevesinde Genel Sekreterin atanması ve görevden alınması, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin kararıyla yapılacak.

Genel Sekreterin görevleri belli oldu!

Düzenlemeye göre Genel Sekreterin görev alanları da ayrıntılı şekilde ifade edildi. Bu çerçevede Genel Sekreter;

- Üniversitenin idari birimlerinin düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayacak,

- Mütevelli Heyet toplantılarında raportörlük görevini yürütecek,

- Alınan kararların yazılması ve saklanmasını sağlayacak,

- Üniversite tesislerinin işletilmesi, bakım ve korunma süreçlerini takip edecek,

- Resmi ve özel yazışmaları düzenleyecek,

- Rektör tarafından verilen benzer görevleri yerine getirecek.