Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı olan ve uzman çavuş olarak çalışan M.G., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kayınpederinin evine gitti.

4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Evde bulunduğu sırada yanında getirdiği silahla dehşet saçan M.G, kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve kendi eşi G.G.'yi kurşun yağmuruna tuttu.

Silahlı saldırı sonucunda dört kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. M.G., yaşanan dehşetin sonrasında aynı silahla kendi yaşamına son vermeye çalıştı.

Cenazeler Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Olayın duyulmasının hemen sonrasında çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ekipler, mahallede kontrolü sağlamak için geniş güvenlik tedbirleri alırken, giriş çıkışlar engellendi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin sonrasında, hayatını kaybeden anne ve üç çocuğunun cenazeleri Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İşlemlerin sonrasında cenazeler, detaylı otopsi yapılması için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Failin durumu ağır

Üç çocuk babası olduğu öğrenilen ve saldırı sonrası intihar girişiminde bulunan uzman çavuş M.G.'nin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

M.G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan çok yönlü soruşturma ise derinleştirilerek devam ediyor.