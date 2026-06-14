İstanbul Havalimanı’nda görevli olan emniyet birimleri, sınır kapılarındaki güvenlik ağını sıkı tutmayı sürdürüyor.

Son olarak gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, uluslararası düzeyde aranan bir şüpheli, ülkeye giriş yapmaya çalışırken emniyet güçlerinin dikkatini çekti.

Şüpheli havalimanında kıskıvrak yakalandı

14 Haziran 2026 tarihinde, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri bölgedeki denetimlerini sürdürürken, riskli profillere dair yaptığı rutin kontrollerini sıklaştırdı.

Bu kontroller sırasında, R.A. isimli 28 yaşındaki şahsın kimlik bilgileri sorgulandığında, sistemde kırmızı alarm verildiği görüldü. Interpol tarafından aranan şüpheli, ekiplerin başarılı müdahalesiyle terminal binası içerisinde gözaltına alındı.

Hangi suçlardan aranıyor?

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nün başlattığı soruşturma kapsamında şüphelinin geçmişi ve arama kayıtları ele alındı.

İran adli makamlarının talebi üzerine aranan R.A.’nın suç geçmişinin oldukça kapsamlı olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın;

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı,

Sınır aşan kaçakçılık faaliyetleri,

Vize ihlalleri,

İkamet ve çalışma izni kurallarını hiçe sayma gibi birçok farklı suçtan dolayı kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Adli birimlere sevk edildi

Gözaltına alınan R.A., emniyetteki işlemlerinin sonrasında adli birimlere sevk edildi. Yakalanan şahsın, yasal prosedürlerin bitirilmesinin ardından İran adli makamlarına iade edilmesi bekleniyor.

