Futbol dünyasında özellikle büyük turnuvalar ve hazırlık maçları döneminde adını sıkça duyduğumuz Curaçao, bugün oynanan Almanya maçıyla yeniden ilgi odağı oldu. Güçlü milli takımlara karşı yeşil sahaya çıkan bu küçük ada ülkesi, sadece maç performansıyla değil coğrafi konumuyla da araştırılıyor. Vatandaşlar "Curaçao hangi ülkeye bağlı?", "Curaçao haritada nerede?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, ada kendi başına bağımsız bir devlet mi? İşte ayrıntılar...

CURAÇAO NEREDE?

Curaçao, Karayip Denizi sularında ve Güney Amerika kıtasının kuzeyinde yer alan küçük bir ada ülkesi. Haritadaki konumuna bakıldığında Venezuela kıyılarına oldukça yakın olduğu görülüyor. Tropikal iklimi ve turkuaz renkli deniziyle bilinen ada, ekonomisini büyük ölçüde turizmle ayakta tutuyor. Ayrıca Curaçao; Aruba ve Bonaire adalarıyla birlikte coğrafi olarak "ABC Adaları" şeklinde anılıyor.

CURAÇAO HANGİ ÜLKEYE AİT?

Ada, uluslararası maçlara kendi bayrağı ve milli takımıyla çıksa da bağımsız bir devlet değil. Siyasi statüsüne bakıldığında Curaçao, Hollanda Krallığı'na bağlı özerk bir ülke konumunda yer alıyor.

CURAÇAO NÜFUSU KAÇ?

Yüzölçümü oldukça küçük olan bu Karayip adasının nüfusu da benzer şekilde sınırlı. Ülkenin güncel nüfusu yaklaşık 150 bin seviyesinde bulunuyor. Bu rakam yıllar içinde sadece ufak çaplı değişiklikler gösteriyor.

CURAÇAO DİNİ NEDİR?

Adada farklı kültürler bir arada yaşadığı için inanç bakımından da çeşitli bir toplum yapısı var. Bu kültürel çeşitliliğin içerisinde Curaçao halkının en yaygın benimsediği din ise Hristiyanlık.