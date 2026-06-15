Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında gerçekleştirilen müzakerelerin anlaşmayla sonuçlandığını ifade etti. Şerif, tarafların tüm cephelerde askeri operasyonların son bulması konusunda uzlaşmaya varıldığını ifade etti.

Pakistan Başbakanı'nın gerçekleştirmiş olduğu açıklamada, yoğun diplomatik görüşmeler sonrasında önemli bir mutabakata varıldığı belirtildi. Şerif, ABD ve İran’ın, Lübnan dahil olmak üzere tüm bölgelerde askeri faaliyetlerin derhal ve kalıcı şekilde durdurulacağını belirttiğini ifade etti.

İmza töreni İsviçre’de!

Şerif tarafından yapılan açıklamada, resmi imza töreninin 19 Haziran Cuma günü İsviçre’de gerçekleştirileceği ifade edildi.

Türkiye’ye teşekkür!

Pakistan Başbakanı Şerif, anlaşmanın sağlanmasında etkisi olan ülkelere de teşekkürlerini iletti. Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan’ın diplomatik süreçte önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Şerif, bu ülkelerin liderliklerine teşekkürlerini açıkladı.

Şerif açıklamasında, “Bu arabuluculuk çabasındaki ortaklarımız olan Katar Devleti’nin değerli liderliğine teşekkür ediyoruz. Ayrıca Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin vizyoner liderliklerine bu konudaki büyük katkılarından dolayı özellikle teşekkür ediyorum” dedi.