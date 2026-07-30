30 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik çerçevesinde ana yerleşkesi Bornova'da bulunan Yaşar Üniversitesi'nin idari ve akademik yapısını düzenlemekte olan yeni Ana Yönetmelik yürürlüğe girdi. Yönetmelik, üniversitenin yönetim modeli, akademik organları, idari birimleri, mali yapısı ve karar alma süreçlerine dair usul ve esasları yeniden düzenlemeye alırken, 2003 yılından bu güne yürürlükte olan Yaşar Üniversitesi Kuruluş ve Ana Teşkilat Yönetmeliği de yürürlükten kaldırılmış oldu.

Mütevelli Heyet en üst karar organı!

Yeni yönetmelik çerçevesinde Mütevelli Heyet, üniversitenin en üst karar organı olarak görevini sürdürmeye devam edecek. Heyet en az yedi üyeden meydana gelecek ve üyeler dört yıllığına seçilmiş olacak.

Mütevelli Heyetin görevleri şu şekilde;

- Üniversitenin stratejik planını onaylamak,

- Bütçeyi kabul etmek ve uygulanmasını denetlemek,

- Akademik ve idari personel atamalarını onaylamak,

- Fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurulması veya kapatılmasına ilişkin önerileri değerlendirmek,

- Öğrenci ücretleri ile burs kontenjanlarını belirlemek.

Cumhurbaşkanı rektörü atayacak!

Yönetmelikte rektörün atanma usulü de açık şekilde düzenlemeye tabi tutuldu. Buna göre Yaşar Üniversitesi Rektörü, ilgili mevzuat çerçevesinde Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Rektör, üniversitenin en üst akademik yöneticisi olarak görevini gerçekleştirecek ve stratejik plan ile bütçeyi hazırlayarak Mütevelli Heyetin onayına sunmuş olacak. Rektöre çalışmalarında destek vermek amacıyla en fazla üç rektör yardımcısı görevlendirilecek.

Eğitim dili İngilizce olarak devam edecek!

Yeni yönetmelikte öğretim diliyle ilgili hükümler de kendine yer buldu. Bu çerçevede üniversitede eğitim dili İngilizce olacak. Mevzuat gereği Türkçe verilmesi zorunlu dersler haricinde tüm derslerin İngilizce okutulması, sınav ve ödevlerin de İngilizce yapılması baz alınacak.

Görevleri yeniden düzenlendi!

Yönetmelik çerçevesinde Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunun görev alanları da ayrıntılı şekilde ifade edildi. Senato; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve akademik faaliyetlere ilişkin kararları alacak, akademik takvimi tespit edecek ve üniversiteyi ilgilendiren yönetmelik çalışmalarını gerçekleştirecek. Üniversite Yönetim Kurulu ise idari konularda rektöre destek sunacak, stratejik planların uygulanmasını izleyecek ve akademik birimlerden gelen itirazları değerlendirmeye alacak.

Gelir kaynakları ve harcama yetkisi!

Yeni düzenleme çerçevesinde üniversitenin gelir kaynakları da yeniden tanımlamaya alındı. Bu çerçevede üniversitenin gelirleri; kurucu vakıf tarafından gerçekleştirilecek bağışlar, eğitim-öğretim gelirleri, bilimsel faaliyetler, araştırma projeleri, danışmanlık hizmetleri ile kamu destekleri ve diğer bağışlardan meydana gelecek. Yönetmelikte ek olarak üniversitenin harcama yetkilisinin Mütevelli Heyet Başkanı olduğu, gerekli görüldüğü durumda bu yetkinin Rektöre devredilebileceğine karar verildi.

