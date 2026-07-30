Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı, 30 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı ve bu sayede yürürlüğe girmiş oldu. Karar çerçevesinde, İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi'nde mevcut sit alanları dışında yer alan, Ege Üniversitesi'ne ait ve özel çevre koruma alanı içerisinde olan 831 ada 8 parselde gerçekleştirilen incelemeler neticesinde önemli arkeolojik bulgular belirlendi.

Tarihi kalıntılar ortaya çıktı!

Alanda Müze Müdürlüğü uzmanlarının denetiminde gerçekleştirilen kurtarma kazısı sonrasında Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı tespit çalışması yapıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda;

- Dairesel planlı fırın,

- Kayaya oyulmuş işlikler,

- Yapıya ait duvar kalıntıları,

- Geç Roma-Bizans dönemine ait pithos parçaları,

- Seramik ve kiremit kalıntıları

belirlendi.

Buluntuların, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde korunması gereken kültür varlığı niteliği taşıdığı üzerinde duruldu.

İki farklı sit derecesi!

Koruma Kurulu, uzman raporları ile ilgili kamu kurumlarının görüşleri üzerinde durarak bahse konu olan alanın karar ekindeki sınırlar çerçevesinde 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine hükmetti. Karar çerçevesinde taşınmazların tapu kayıtlarına, alanın niteliğine göre "1. derece arkeolojik sit alanındadır", "3. derece arkeolojik sit alanındadır" ve "kısmen 1. derece", "kısmen 3. derece arkeolojik sit alanındadır" şerhlerinin işlenmesine karar verildi.

Koruma amaçlı imar planı!

Kurul ek olarak, alan için 2863 sayılı Kanun'un 17. maddesi kçerçevesinde koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasına hükmetti. Planlama süreci noktalanıncaya dek uygulanacak geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarına da onay verilirken, bu düzenlemelerin 3 yıl süreyle geçerli olacağı ifade edildi.