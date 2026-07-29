Bornova Belediyesi, uluslararası yerel yönetim iş birliklerine bir yenisini daha eklemiş oldu. Filistin'in Dura Belediyesi'nden gelen heyeti konuk eden Bornova Belediyesi, iki kent arasındaki kardeşlik ilişkisini resmiyete döktü.

Gerçekleştirilen görüşmede belediyecilik alanındaki ortak çalışmalar, bilgi paylaşımı ve gelecekte hayata konulabilecek projeler üzerinde duruldu.

Akıllı kent uygulamaları!

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kardeşlik ilişkisinin sadece sembolik bir adım olmadığını ifade ederek, belediyecilik alanındaki tecrübelerin karşılıklı olarak paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Bu çerçevede Bornova Belediyesi'nin geliştirmiş olduğu Dijital İkiz Platformu ile akıllı kent uygulamalarına ilişkin deneyimlerin Dura Belediyesi'ne aktarılması ve teknik iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Dayanışma mesajı!

Başkan Eşki, iki belediye arasındaki iş birliğinin dayanışmayı artırdığını ifade ederek, yerel yönetimler arasında yaratılacak ortaklığın farklı alanlarda yeni projelere de zemin hazırlayacağını sözlerine ekledi.

Dostluk pekiştirildi!

Filistin heyetinin Bornova programı çerçevesinde tarihi ve kültürel noktalara da ziyaret gerçekleştirildi. Heyet, Tarihi Sarnıç Mescid-i Aksa ile Abide-i Hürriyet Meydanı'nı ziyaret ederek kentin simge alanlarını yakından inceleme fırsatı elde etti.

