Son Mühür- Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi Türkiye’nin en önemli ayakkabı üretim merkezlerinden biri arasında yer alıyor ve bu alanda uzun zamandır yaşanan atık sorunları yaşanıyordu. Bornova Belediyesi yaşanan problem için yeni bir sistem hayata geçirildi. Belediye, Ayakkabıcılar Sitesi bölgesinin ihtiyaçlarına göre planlayarak site içerisine kurulan şantiye sayesinde temizlik sorunları da çözüme kavuşacak.

Sokaklar özenle temizleniyor

Hayata geçirilen uygulama sayesinde ayakkabı üretiminden kaynaklanan atıklar Bornova Belediyesi iştiraki Belkahve AŞ tarafından işletmelerden düzenli olarak toplanıyor. Belediye ekipleri toplanan atıkları geri dönüşüme gönderiyor. Bu şekilde çıkabilecek olan yangınların önüne geçiliyor.

Evsel atıklar, molozlar ve eski eşyalar da artık Bornova Belediyesi tarafından düzenli olarak toplanıyor. Belediye ekipleri sokakları özenle süpürüp çöp konteynerleri ve sokaklar özenle yıkanıyor.

"Üreten Bornova'ya yakışan hizmet"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, hem İzmir için hem de Türkiye için Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi, ayakkabı üretimi için önemli merkezlerden biri olduğunu belirterek "Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi, binlerce kişiye istihdam sağlayan ve ülke ekonomisine önemli katkı sunan çok değerli bir üretim merkezi. Böylesine önemli bir bölgenin temizlik ve çevre düzeni konusunda örnek bir yapıya kavuşması için özel bir çalışma modeli oluşturduk.

Kurduğumuz şantiye sayesinde hizmetlerimizi çok daha hızlı ve etkin biçimde sürdürüyoruz. Belkahve AŞ'nin topladığı sanayi atıklarını geri dönüşüme kazandırırken, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz de diğer tüm atıkları düzenli olarak topluyor. Sokaklarımızı süpürüyor, konteynerleri ve yolları yıkıyoruz. Amacımız hem üreticilerimizin daha sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlamak hem de çevreyi koruyarak sürdürülebilir bir kent yaşamına katkı sunmak." dedi.