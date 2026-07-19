Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü çatısı altında yürüttüğü çalışmalarla ilçedeki yerel üreticilere yönelik destek programlarını devam ettiriyor.

Program çerçevesinde üreticilere tohum, fide, fidan, arı, kovan ve arıcılık malzemeleri dağıtılırken, ziraat mühendisleri tarafından da üretim sezonu boyunca sahada kesintisiz teknik danışmanlık hizmeti veriliyor.

Bilimsel yöntemlerle sahada kesintisiz eğitim

Belediyede görev yapan ziraat mühendisleri ve uzman ekipler, üretim dönemi boyunca arazide aktif olarak görev yapıyor.

Çiftçilere ve arıcılara yönelik verilen profesyonel saha danışmanlığı kapsamında doğru toprak işleme, sulama ve gübreleme teknikleri arazide uygulamalı biçimde öğretiliyor.

Bitki hastalıkları, zararlı organizmalar ve yabancı otlara karşı uygulanacak etkili yöntemlerin anlatıldığı eğitimlerde, ürün kayıplarını en aza indirmek için doğru hasat teknikleri konusunda da bilgilendirme yapılıyor.

Arıcılık faaliyetleri doğrultusunda ise arı kolonilerinin sağlık kontrolleri ve flora takibi sırasında, arı hastalıklarına karşı modern mücadele yöntemleri anlatılıyor. Ayrıca arıcılara nektar ve polen kaynağı oluşturması için lavanta fidesi dağıtımı yapılıyor.

"Üreticilerimizin her zaman en büyük destekçisi olacağız"

Tarımsal desteklerin yerel ekonomi açısından taşıdığı önemden bahseden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuya dair yaptığı açıklamada,

"Sürdürülebilir bir Bornova vizyonumuzun en önemli ayaklarından biri de yerel tarımdır. Çiftçimize sadece malzeme vermekle kalmıyor, tarlada ve arılıkta bilimsel yöntemlerle yanlarında oluyoruz.

Amacımız, üreticimizin emeğinin karşılığını alması ve Bornovalı hemşehrilerimizin sofralarına sağlıklı, güvenilir gıdanın girmesidir. Toprağımıza sahip çıkan tüm üreticilerimizin her zaman en büyük destekçisi olacağız." ifadelerini kullandı.