Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 14.03.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; milletlerarası andlaşmalar, Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelikler, kurul kararları, Yargıtay kararı ve ilanlar yer aldı. Resmi Gazete'de dikkat çeken husus ise, Yargıtay üyeliklerine seçme kararı oldu. Bu kapsamda, 8 yeni isim Yargıtay üyeliğine seçildi.

Yargıtay üyeliğine seçilen isimler şu şekilde:

- İstanbul Anadolu ACM Başkanı Ahmet Kaya

- Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun

- Büyükçekmece Hakimi Çimen Atacan Tuna

- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes

- Yargıtay Tetkik Hakimi İbrahim Acarlı

- Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı

- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Niyazi Acar

- Kayseri BAM Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak