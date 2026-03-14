Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 14.03.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; milletlerarası andlaşmalar, Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelikler, kurul kararları, Yargıtay kararı ve ilanlar yer aldı. Resmi Gazete'de dikkat çeken husus ise, Yargıtay üyeliklerine seçme kararı oldu. Bu kapsamda, 8 yeni isim Yargıtay üyeliğine seçildi.
Yargıtay üyeliğine seçilen isimler şu şekilde:
- İstanbul Anadolu ACM Başkanı Ahmet Kaya
- Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun
- Büyükçekmece Hakimi Çimen Atacan Tuna
- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes
- Yargıtay Tetkik Hakimi İbrahim Acarlı
- Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı
- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Niyazi Acar
- Kayseri BAM Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak