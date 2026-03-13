Tiyatro camiasının tanınan isimlerinden Canberk Uçucu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi. 57 yaşındaki sanatçının vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Uçucu’nun ölüm haberinin duyulmasının ardından sanat camiasından birçok isim sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.

Acı haberi Yekta Kopan duyurdu

Canberk Uçucu’nun vefatını yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Kopan paylaşımında, aynı gün içinde yaşanan kayıpların kendisini derinden etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çok yıkıcı bir gün. Sabah Alinur Velidedeoğlu, akşamüstü İlber Ortaylı’nın üzücü haberlerinin ardından bir acı haber de Canberk Uçucu’dan geldi. Çok genç yaşta bir veda… Ne diyeceğimi bilemiyorum.”

Sanat camiasında büyük üzüntü

Canberk Uçucu’nun vefatı özellikle tiyatro çevrelerinde büyük üzüntü yarattı. Sanatçıyla birlikte çalışmış birçok isim sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşarak Uçucu’nun sanat dünyasına katkılarını andı.