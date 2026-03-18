Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 18.03.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete'de; Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelikler, kurul kararı, Anayasa Mahkemesi Kararları ve ilanlar yer aldı. Dikkat çeken karar ise Ramazan Bayramı ile ilgili ulaşım kararı oldu.

Otoyol, köprüler ve toplu taşıma ücretsiz!

Resmi Gazete'de yayımlanan karar çerçevesinde; Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. Ayrıca; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nı kullanan vatandaşlar da ulaşımda ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:

"MADDE 1- (1) Ramazan Bayramı tatili nedeniyle;

a) 19 Mart 2026 Perşembe günü saat 00:00'dan (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 22 Mart 2026 Pazar günü saat 24:00'a kadar, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden yararlananlar,

b) 20 Mart 2026 Cuma günü saat 00:00'dan (Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece) başlayarak 22 Mart 2026 Pazar günü saat 24:00'a kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar,

muaftır.

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."