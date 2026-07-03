Son Mühür- Resmi Gazete’nin 3 Temmuz 2026 tarihli sayısında yer alan ilana göre, Tire Belediye Başkanlığı bünyesindeki kadro açığını kapatmak için adım attıç Belediye, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi istihdam edilmek üzere ilk defa atanacak bir zabıta memuru alımı yapacak. Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer alan 9'uncu derece kadro için başvuracak adayların lisans düzeyinde eğitim veren belirli fakültelerden mezun olması gerekiyor. Başvuru süreci Ağustos ayında başlayacak.

Şartlar neler?

Tire Belediyesi, bu kadro için adayların İnşaat Mühendisliği, Kimya ya da Bankacılık ve Finans lisans programlarının birinden mezun olmasını şart koşuyor. Adayların ayrıca 2024 yılı KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olması ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip bulunması yasal zorunluluk.

Kriterler bununla bitmiyor. Yaş ve fiziki durum da önemli. Adayların sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Zabıta Yönetmeliği gereği yapılacak boy ve kilo ölçümünde ise erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda ise en az 1.60 metre boy şartı aranacak. Boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilo arasındaki farkın ise 10 kilogramı aşmaması gerekiyor. Ölçümler belediyede yapılacak.

Başvurular nasıl yapılacak?

Sınava katılmak isteyenlerin 3 Ağustos ile 5 Ağustos 2026 tarihleri arasında evraklarını teslim etmesi gerekiyor. Adaylar başvurularını Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi'ndeki belediye binasına şahsen ulaştırmak zorunda. Postayla gönderilen evraklar doğrudan elenecek. Başvuranlar arasından en yüksek KPSS puanına sahip 5 aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Sınava girmeye hak kazananların listesi 12 Ağustos 2026’da kurumun internet sitesinde yayınlanacak.

Hem mülakat olacak hem spor sınavı var

Giriş belgeleri adayların adreslerine postalanacak. Sözlü sınav 10 Eylül 2026 günü saat 10.00’da Tire Belediye Başkanlığında başlayacak. Bu mülakatta adaylara Anayasa, Atatürk İlkeleri, Devlet Memurları Kanunu ve mahalli idareler mevzuatından sorular yöneltilecek.

Aynı gün yani 10 Eylül'de saat 14.00’te uygulamalı sınav olacak. Spor salonu ve stadyumda yapılacak bu sınavda adayların sportif dayanıklılığı ile mesleki yetenekleri ölçülecek. Başarı puanı, sözlü ve uygulamalı sınavların yarı yarıya ortalaması ile KPSS puanının aritmetik hesaplamasıyla belirlenecek. Başarılı sayılmak için mülakatlardan en az 60 puan toplamak gerekecek.