Çeşme’de kültür-sanat yatırımları çerçevesinde bir yeniliğe daha imza atılıyor. Bu kapsamda Çeşme Belediyesi önemli yatırıma imza attı. Çeşme Belediyesi tarafından “Çeşme Kitap Kafe” hayata geçirilirken, bilgiye erişim ve sosyal etkileşim açısından yeni bir buluşma noktası olacak.

Belediye tarafından da “Çeşme Kitap Kafe” ile ilgili bir açıklama da geldi. Belediyenin yapmış olduğu açıklamada, projenin ilçenin kültürel yapısını güçlendirecek önemli bir hamle olduğunun da altı çizildi.

Özel konsept!

Kitap Kafe’nin kapsamı da belli oldu. Çeşme’nin tarihi, doğal güzellikleri ve zengin mutfak kültürüyle donatılan kafe, sadece bir kütüphane olma özelliği de taşımıyor. Kafe aynı zamanda keyifli vakit geçirilebilecek çok yönlü bir yaşam alanı olarak da öne çıkıyor.

Çeşme Kitap Kafe”nin hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekmesi amaçlanıyor.

Tarih ve adres netleşti!

“Çeşme Kitap Kafe”nin açılışı 24 Nisan Cuma günü saat 13.30’da yapılacak.

Kafenin, yeni kültür alanı, Alaçatı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde (G Blok 5/1 C) hizmet vereceği öğrenildi.

Çeşme halkı davet edildi!

Çeşme Belediyesi, tüm vatandaşları açılış törenine davet etti. Çeşme Belediyesi tarafından bu özel günün birlikte paylaşılması talep edildi.