Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde yürütülecek eğitim süreçlerini düzenleyen yeni yönetmelik, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na dayanarak hazırlandı ve önceki düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı.

Yüksek lisans başvurularında ALES detayı

Yeni düzenlemeye göre tezli yüksek lisans programlarına başvuruda ALES puanı alt sınırı 55 olarak belirlendi. Ancak bazı istisnai durumlarda bu şart aranmayabilecek.

Güzel sanatlar ve konservatuvar programlarında ALES zorunluluğu kaldırılabiliyor

Uzmanlık veya doktora mezunları için ALES şartı aranmayabiliyor

Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES tamamen kaldırılabilecek

Ayrıca üniversite, yalnızca ALES puanı ile öğrenci kabul edebileceği gibi not ortalaması ve mülakat gibi kriterleri de değerlendirmeye alabilecek.

Program süreleri netleşti

Yönetmelikte lisansüstü eğitim süreleri açık şekilde tanımlandı:

Tezli yüksek lisans: 4 yarıyıl normal, en fazla 6 yarıyıl

Tezsiz yüksek lisans: En fazla 3 yarıyıl

Doktora: 8 yarıyıl normal, en fazla 12 yarıyıl (lisansla girişte 14 yarıyıl)

Belirlenen sürelerde programını tamamlayamayan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilecek.

Tez süreci ve jüri yapısı değişti

Yeni yönetmelik, tez süreçlerine ilişkin önemli kurallar getiriyor:

Tezler jüri önünde savunulacak

Jüride en az bir dış üye bulunacak

Tez reddedilirse öğrencinin ilişiği kesilecek

Düzeltme verilen tezler belirli süre içinde yeniden savunulacak

Ayrıca intihal tanımı açık şekilde yapılırken, akademik etik vurgusu öne çıktı.

Doktora sürecinde kritik aşamalar

Doktora programlarında yeterlik sınavı ve tez izleme süreçleri netleştirildi.

Öğrenciler en geç 5. yarıyıla kadar yeterlik sınavına girmek zorunda

Tez izleme komitesi düzenli olarak öğrenciyi değerlendirecek

Üst üste başarısız olan öğrencilerin ilişiği kesilebilecek

Tez önerisi savunması ve düzenli raporlama zorunluluğu da getirildi.

Sanatta yeterlik programına yeni çerçeve

Sanatta yeterlik programları da yeniden düzenlendi. Bu programların doktora eşdeğeri olduğu vurgulanırken, sergi, konser, proje ve benzeri çalışmaların akademik değerlendirme sürecine dahil edileceği belirtildi.

Engelli öğrenciler için esneklik

Yönetmelikte engelli öğrencilere yönelik önemli kolaylıklar da yer aldı. Belirli oranlarda engeli bulunan adaylar için yabancı dil şartında esneklik sağlanırken, eğitim sürecinde de gerekli uyarlamaların yapılabileceği ifade edildi.

Bilimsel hazırlık ve yatay geçiş imkanı

Farklı alanlardan gelen öğrenciler için bilimsel hazırlık programı uygulanabilecek. Ayrıca belirli şartları sağlayan öğrenciler, lisansüstü programlar arasında yatay geçiş yapabilecek.

Eski yönetmelik yürürlükten kaldırıldı

Yeni düzenleme ile birlikte 27 Haziran 2021 tarihli önceki lisansüstü eğitim yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Böylece Hitit Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim süreçleri tamamen yeni kurallar çerçevesinde yürütülecek.

Akademide yeni dönem başladı

Yeni yönetmelik, lisansüstü eğitimde hem erişimi kolaylaştırmayı hem de akademik kaliteyi artırmayı hedefliyor. Üniversitelerde lisansüstü eğitim almak isteyen adaylar için başvuru ve eğitim süreçlerinde önemli değişiklikler getiren düzenlemenin etkileri önümüzdeki dönemde daha net görülecek.

