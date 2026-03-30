Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’de düzenlenen protestolara değinerek Donald Trump yönetimini hedef aldı.

Pezeşkiyan açıklamasında, ABD’deki protestoların, halkın mevcut politikalara yönelik tepkisini açık şekilde ortaya koyduğunu savundu.

“No Kings” protestoları gündemde

ABD genelinde organize edilen ve “Krallara Hayır” anlamına gelen protestolar, son dönemde geniş katılımla dikkat çekiyor. Gösterilerde özellikle yönetimin iç ve dış politikaları, göçmen politikaları ve artan yaşam maliyetleri eleştiriliyor.

Milyonlarca kişinin katılması bekleniyor

Organizatörler, ülke genelinde yaklaşık 3 binin üzerinde protesto planlandığını ve toplam katılımın milyonları bulabileceğini ifade ediyor. Gösterilerin farklı eyaletlerde eş zamanlı olarak düzenlendiği belirtiliyor.

New York’ta yoğun katılım

New York’ta gerçekleştirilen protestolarda on binlerce kişi sokaklara çıktı. Göstericiler, savaş karşıtı sloganlar atarak yönetimin dış politika adımlarını eleştirdi.

İran-ABD gerilimi sürerken açıklama geldi

Pezeşkiyan’ın açıklamaları, İran ile ABD arasında süregelen siyasi gerilimin devam ettiği bir dönemde geldi. Uzmanlar, bu tür açıklamaların iki ülke arasındaki söylem savaşını daha da sertleştirebileceğine dikkat çekiyor.

Uluslararası yankı uyandırdı

İran Cumhurbaşkanı’nın ABD iç siyasetindeki protestolara ilişkin yaptığı değerlendirmeler, uluslararası kamuoyunda da yankı buldu. Açıklamaların diplomatik ilişkiler üzerindeki etkisinin önümüzdeki süreçte daha net görüleceği ifade ediliyor.