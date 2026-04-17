Türkiye’ye yönelik vize politikalarında yeni bir değişiklik gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de karar yayımlandı. Yayımlanan karar çerçevesinde, Avustralya vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti uygulamasına start verilmiş oldu.

Turistik ve transit seyahatlerde yeni dönem!

Karar çerçevesinde, Avustralya vatandaşlarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Avustralyalı vatandaşlar, Türkiye’ye yapacakları turistik seyahatler ve transit geçişlerde vizeden muaf tutulmuş olacak. Uygulama, kararın yayımlandığı tarih olan 17 Nisan 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe de girmiş oldu.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18’inci maddesi çerçevesinde söz konusu karar alındı. Bu maddenin ise belirli ülke vatandaşlarına vize muafiyeti tanınmasına olanak sağladığı öğrenildi.

Söz konusu karar ise şu şekilde:

"Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 17/4/2026 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."